Concorsi per le forze dell'ordine, chiesto il processo per 114 beneficiari Benevento. Udienza preliminare a febbraio

Sono 114 le persone di cui il pm Giulio Barbato ha chiesto il rinvio a giudizio nell'inchiesta della guardia di finanza sui concorsi per le forze dell'ordine. Si tratta del troncone che riguarda i beneficiari ( candidati e loro familiari, e non solo) delle presunte condotte corruttive contestate a cinque imputati già a processo.

Quattro hanno chiesto il rito abbreviato, tre di loro figurano nell'elenco di coloro che la Procura vuole spedire a processo: il viceprefetto Claudio Balletta, 67 anni, di Roma, del Dipartimento dei vigili del fuoco, Antonio De Matteo (avvocato Antonio Leone),70 anni, di Benevento, funzionario in pensione dei vigili del fuoco, Giuseppe Sparaneo (avvocato Domenico Chindamo), 53 anni, anch'egli funzionario, in servizio, dei vigili del fuoco di Benevento.

A loro si aggiungono altri tre destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita il 12 giugno del 2020: Eduardo Zolli (avvocato Sergio Rando), 69 anni, indicato come intermediario, Alessandro Filippo Lupo (avvocato Gabriele Vescio), 59 anni, di Treviso, vigile del fuoco, e Gianluca Galliano (avvocato Stefano Travaglione), 48 anni, nato a Benevento, residente ad Ardea, le cui posizioni erano state stralciate. L'udienza preliminare è in programma il 19 febbraio del prossimo anno dinanzi al gup Roberto Nuzzo. Le accuse contestate a avario titolo: corruzione, ricettazione, peculato ed abuso d'ufficio.

Nel mirino degli inquirenti un presunto giro di denaro per le selezioni di accesso – anche quelle ancora non pubblicate – a vigili del fuoco, finanza, polizia e carabinieri. Attenzione puntata, inoltre, sulle pen drive con la banca dati dei quiz per i concorsi che sarebbero state consegnate ad oltre 100 persone dal settembre 2019 al marzo 2020 in cambio, da ciascuna di loro, di 2mila euro.

Oltre a quelli già ricordati, sono impegnati nella difesa gli avvocati Angelo Leone, Franco Pepe, Andrea De Longis, Matteo De Longis, Giuseppe D'Agostino, Giuseppe Santagata, Fiorita Luciano, Vincenzo Sguera, Togo Verrillo, Cosimo Marcellino, Luigi Giuliano, Domenico Cristofaro, Roberto Prozzo, Domenico Piagnatiello, Sabatino Cipollini, Antonio Rosania, Daniele Cella, Fabrizio Miracolo, Lara Mutascio, Antonio Lonardo,Mario Villani, Camillo Cancellario, Vincenzo Santomarco, Mario Luigi Aiezza, Nunzio Gagliotti, Maurizio Lepore, Giuseppe Arena, Umberto Del Basso De Caro, Giuseppe Francesco Massarelli, Vincenzo Regardi, Paola Genito, Vincenzo Di Vaio, Carmen Espsoito, Vittorio Fucci, Federico Paolucci, Costanzo Di Pietro, Teresa Meccariello, Ettore Marcarelli, Torina Lo Conte, Maurizio Mastrogiovanni, Tullio Tartaglia, Paola Porcelli, Marcello D'Auria, Giampiero Clementino, Roberto Porcaro, Guido Principe, Gaetano Porto, Mattia Floccher, Danilo Riccio, Domenico Russo, Grazia Luongo, Maria Carmela Mignone, Domenico Pizzillo, Luca Della Peruta, Roberto Rosa, Domenico Vessichelli, Giuseppe Rando, Carmine Mariano Izzo, Francesca Scarpino, Oreste Viola, Viviana Olivieri, Raffaele Tibaldi, Diego Cavalieri, Giancarlo Caporaso, Mario Salerno, Carlo Iannace, Mario Izzo, Antonio Castiello, Simona Voso, Pasquale Cice, Daniele Bonavita, Fabio Russo, Mario Chiusolo, Luca Paglia.