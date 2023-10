Dà i numeri al pronto soccorso del San Pio e morde un poliziotto Benevento. Bloccato e ricoverato un 53enne

Sono state necessarie due pattuglie della Volante per bloccare un uomo di un centro del Tammaro che stava creando problemi al pronto soccorso del San Pio. E' accaduto nella tarda serata di doemnica: secondo una prima ricostruzione, l'intervento degli agenti è scattato perchè un 53enne stava dando in escandescenze.

Non è stato semplice avere ragione di lui, trovato in possesso anche di un coltello. A farne le spese è stato un poliziotto giudicato guaribile in sette giorni per un morso ricevuto mentre cercava di neutralizzare il protagonista dell'episodio che sembra stesse minacciando con un accendino di incendiare alcuni documenti. Alla fine, il 53enne è stato ricoverato.