In memoria di Carmine Pagnozzi, troppo presto strappato all'amore dei suoi cari Benevento. Torneo di calcio a 5 in ricordo del sovrintendente capo della Polizia. Gare a Cretarossa

Un memorial di calcio a 5 per ricordare Carmine Pagnozzi, sovrintendente capo della Polizia strappato troppo preso all'amore dei suoi cari da una malattia affrontata con dignità e coraggio. Un compagno di lavoro gentile, un lavoratore esemplare, un amico generoso: lo definiscono così quanti hanno avuto l'onore di conoscerlo, che per questo hanno deciso di coltivarne la memoria con la prima edizione di un torneo che si svolgerà dal 18 ottobre all'8 novembre presso il complesso sportivo di Cretarossa a Benevento.

Un appuntamento organizzato dal Cral Giustizia in collaborazione con la Questura e la Procura, al quale parteciperanno sei squadre (Procura – Tribunale- Polizia- Finanza, Carabinieri e Avvocati) che, divise in due gironi, si affronteranno per definire le due finaliste.

Di seguito le rose delle compagini.

Procura: Luca Colarusso, Gianfilippo Orlacchio, Vincenzo Ferraro, Bruno Piccolo, Giulio Barbato, Daniele Franco, Luigi Grimaldi, Raffaele Esposito, Elvio Migliaccio, Lucio Aversano e Carlo Piccolo (responsabile);

Tribunale: Anna Catillo, Daniele Cella, Giampaolo Cerenza, Luigi Clemente, Katia De Caterina, Mirko Francesca, Giulio Negri, Corrado Rispoli, Riccardo Saviano (responsabile), Giovanni Trapani, Luigi Ziccardi, Pasquale Cioffi;

Polizia: Flavio Tranquillo, Domenico Travaglione, Vincenzo Luisi, Pasquale Menditto, Francesco Salierno, Giuseppe Serino, Giovanni Corda, Alessandro Bocchino;

Guardia di finanza: Claudio Massimo, Massimiliano Mignone, Alfonso Iuorio, Enrico Viglione, Vincenzo Ciullo, Antonio Sciancalepore, Marco Follo;

Carabinieri: Vincenzo Solla, Mauro Pisano, Roberto Pegno, Luigi Panella, Giuseppe Rillo, Antonio Compatangelo, Roberto Colarusso, Vincenzo Guida, Carmine Varricchio, Luca Taddeo, Riccardo D'Urso;

Avvocati: Francesco Sguera, Giuseppe De Maria, Claudio Fasulo, Paolo Varricchio, Marco Ascione, Massimiliano Micco, Vincenzo Giuliano, Giovanni Forgione, Mario Villani.

Il programma della prima serata (dalle 17) prevede i saluti del vicequestore Flavio Tranquillo e del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, poi, dopo l'inno nazionale che sarà cantato da Antonella Iannazzone, le prime due gare: Carabinieri- Procura e Tribunale- Polizia.