Issouf morto a 18 anni, indagati 63enne di Apollosa e 44enne di Montesarchio Benevento. Il dramma sull'Appia. Conducenti di due auto 'avvisati' in vista autopsia di mercoledì

Sono due gli indagati per la morte di Issouf, il 18enne del Burkina Faso travolto mentre andava in bici, venerdì scorso, lungo l'Appia. Si tratta dei conducenti delle due auto coinvolte nel tragico incidente: un 63enne di Apollosa che era al volante di una Skoda e un 44enne di Montesarchio, che guidava una Fiat 500.

Difesi, rispettivamente, dagli avocati Roberto Prozzo ed Antonio Leone, entrambi sono stati 'avvisati' dal pm Flavia Felaco, in modo da consentire loro la nomina di un consulente, in vista dell'autopsia del giovane. L'incarico sarà affidato mercoledì al medico legale Giovanni Zotti, nel corso di un'udienza alla quale sono stati invitati anche i familiari di Issouf.

Il dramma si era consumato intorno alle 5 in territorio di Montesarchio: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il 18enne, ospite di un centro di accoglienza, mentre stava percorrendo la statale per andare al lavoro, sarebbe stato urtato dall specchietto della Fiat 500, cadendo sull'asfalto. Un'auto era riuscita ad evitarlo, mentre la Skoda, che la seguiva, l'aveva travolto. Inutile ogni soccorso, nulla da fare per Issouf.