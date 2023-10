Detenuto appicca incendio in una cella, paura nel carcere minorile di Airola Il garante Ciambriello: "Nessuna rivolta. Un plauso agli agenti che hanno spento il rogo"

Momenti di tensione e paura questa sera nel carcere minorile di Airola per un detenuto con problemi psichici che ha incendiato il materasso nella sua cella. Scattato l'alalrme, immediato è stato l'intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria che, per fortuna, sono riusciti a spegnere le fiamme. La combustione del materasso e di alcune suppellettili ha creato del fumo ed è per questo che i giovani detenuti sono stati fatti uscire dai reparti per raggiungere un luogo sicuro.

Sul posto sono accorsi comunque i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e una gazzella dei carabinieri. L'arrivo dei soccorsi non è passato inosservata in paese.

“Non c'è stata nessuna rivolta. Solo una voce messa in giro da qualcuno dopo l'arrivo in sirena dei soccorsi” ha assicurato telefonicamente il garante regionale per i detenuti Samuele Ciambriello che ha poi aggiunto: “Un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria per aver immediatamente spento l'incendio appiccato da un giovane con problemi psichici. Nessuna protesta e nessuno si è barricato come in un primo momento si è appreso. Quando i cittadini di Airola hanno visto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza arrivare con le sirene accese hanno pensato al peggio e si sono allarmati. Per fortuna non è stato così. Nell'istituto di pena di Airola – ha poi spiegato ancora il Garante – è arrivato il medico per visitare i ragazzi e non si è reso necessario l'ingresso delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Sul posto sono accorse la direttrice, la comandante e una delegata della responsabile regionale del Dipartimento giustizia minorile. Ma ripeto, nessuna rivolta e nessuno si è barricato all'interno del carcere”.

Queste le rassicurazioni del garante Samuele Ciambriello che poi accende i riflettori sull'annosa questione dell'assistenza dei detenuti con problemi psichici: “Questo ragazzo già qualche giorno fa aveva tentato di appiccare un incendio. Per lui era già in programma una visita neurologica. Ma la situazione dei detenuti malati di mente a Benevento è critica. Ad Airola ho chiesto consulenze psichiatriche per i detenuti che ne hanno bisogno e si farà a breve. La salute è un diritto fondamentale per tutti come sancisce la Costituzione” ha terminato il garante per i detenuti, Ciambiello”.