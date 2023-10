Issouf, i familiari assenti all'affidamento dell'incarico dell'autopsia Benevento. Il 18enne morto venerdì lungo l'Appia mentre andava in bici

I familiari, ripartiti sabato alla volta di Brescia, dove abitano, non c'erano, al pari del loro legale, l'avvocato Norberto Quieti, all'udienza con la quale il pm Flavia Felaco ha affidato questa mattina al medico legale Giovanni Zotti l'incarico di procedere all'autopsia di Issouf, il 18enne del Burkina Faso investito mentre andava in bici al lavoro, all'alba di venerdì scorso, lungo l' Appia, a Montesarchio.

Un dramma per il quale sono indagati un 63enne di Apollosa – è assistito dall'avvocato Roberto Prozzo – che era al volante di una Skoda e un 44enne di Montesarchio che guidava una Fiat 500. Difeso dall'avvocato Antonio Leone, ha nominato come suo consulente la dottoressa Teresa Suero.

Novanta i giorni a disposizione dello specialista scelto dalla Procura per depositare le sue conclusioni sulla cause della morte, cercando anche di chiarire, se possibile, la lesività delle lesioni rispetto al primo ed al secondo impatto. Perchè, come si ricorderà, il 18enne, ospite di un centro di accoglienza, mentre stava percorrendo la statale , sarebbe stato urtato dalla Fiat 500, cadendo sull'asfalto. Un'auto era riuscita ad evitarlo, mentre la Skoda, che la seguiva, l'aveva travolto.

Un tragico episodio al centro dell'attività investigativa dei carabinieri, che potrebbe essere supportata dalle immagini di qualche telecamera presente nella zona, utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto.