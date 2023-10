Qui comandiamo noi...."Estorsioni con metodo camorristico", sentenza in arrivo Benevento. A gennaio decisione per Silvio, 34 anni, e Vincenzo Iadanza , 31 anni, di Montesarchio

Se il calendario sarà rispettato, arriverà l'11 gennaio, dopo la discussione delle parti, la sentenza del Tribunale di Benevento per Silvio Iadanza, 34 anni, e Vincenzo Marcello Iadanza, 31 anni, i fratelli di Montesarchio che erano stati arrestati il 12 luglio del 2022 in una inchiesta della Dda di Napoli e dei carabinieri della Compagnia caudina.

Per loro le accuse, con l'aggravante. del metodo camorristico, di estorsione, anche tentata, danneggiamento, minaccia e tentata rapina. Oggi una nuova udienza del processo scandita dalla deposizione di alcuni testi e di un investigatore, poi il rinvio al 7 dicembre, anche per l'esame degli imputati, e, come detto, a gennaio.

Da aprile ai domiciliari, dopo nove mesi trascorsi in carcere, i Iadanza, difesi dagli avvocati Mario Cecere e Pierluigi Pugliese, sono stati chiamati in causa per alcuni episodi, a partire da quello del 7 marzo del 2021, quando, secondo gli inquirenti, sarebbero entrati in un bar e, sostenendo di essere coloro che comandavano nella zona, avrebbero 'invitato' i proprietari ad offrire loro da bere, altrimenti li avrebbero picchiati ed avrebbero distrutto il locale. Dopo aver consumato due amari ed altrettanti succhi di frutta, avrebbero insistito nella loro richiesta ed avrebbero distrutto alcuni tavolini ed alcune sedie.

L'altra vicenda si sarebbe verificata, sempre nello stesso giorno e a Montesarchio, in una pizzeria, con i titolari costretti ad offrirne due come segno di riconoscimento per la protezione che avrebbero assicurato loro in occasione di un tentativo di incendio dell'attività.

Due capitoli, che sarebbero stati scritti ancora il 7 marzo, riguardano una minaccia di cui sarebbe stata destinataria una coppia che si stava muovendo in auto, ed una tentata rapina della quale sarebbe rimasta vittima il conducente di un'Alfa Mito. Sarebbe stato bloccato mentre transitava lungo via Napoli. “Fermati, questa macchina ci piace”, gli avrebbero urlato, estraendo un coltello e intimandogli di scendere. Un assalto non riuscito per la reazione del malcapitato.

Infine, un altro addebito di minaccia, stavolta indirizzata a due condomini, anche con il lancio di una pietra che aveva infranto un vetro del balcone della loro abitazione. Era il 28 febbraio del 2021.