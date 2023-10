Aggredisce la moglie, la prende a pugni e la minaccia Benevento. Fissato il giudizio immediato per un 60enne arrestato dalla Mobile

E' stato fissato per il prossimo 8 gennaio, se non ci sarà il ricorso a riti alternativi, il giudizio immediato a carico del 60enne di Benevento arrestato poco meno di un mese fa dalla Mobile per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minaccia. Finto in carcere, l'uomo, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, è attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie ed al figlio, assistiti dall'avvocato Antonio Leone, disposto dopo la convalida.

Secondo gli inquirenti, avrebbe aggredito la donna, spintonandola e lanciandole contro alcuni oggetti che l'avevano centrata alle gambe, costringendola a far ricorso alle cure dei medici del San Pio, che l'avevano giudicata guaribile in 10 giorni. E quando il figlio era accorso in aiuto della madre, lo avrebbe 'invitato' a non guardarlo e a non intromettersi, “altrimenti ti faccio scorrere il sangue”. Poi lo avrebbe percosso ed avrebbe cercato di affogarlo. Condotte che si sarebbero verificate anche in precedenza nei confronti della coniuge, colpita con pugni, minacciata (“Te la faccio pagare, stai in mano a me”) e pesantemente offesa.