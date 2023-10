Cede coca, acquirente la getta nel water ma agente ci infila le mani e la prende Benevento. Un 54enne arrestato dalla Squadra mobile al rione Libertà

Per un attimo è sembrato di rivedere la scena di apertura - non si è mai capito se fondata su una circostanza del tutto vera o frutto della sceneggiatura- della fiction dedicata agli anni di Mani pulite, con l'arresto in flagranza di Mario Chiesa ed il recupero di una parte dei soldi dal bagno. Stava andando così, ed in questo caso non si tratta di finzione, anche ieri sera al rione Liberta, dove un uomo, dopo aver comprato la droga, ha cercato di liberarsene gettandola nel water ed azionando lo scarico.

Non ci fosse stata la prontezza di un poliziotto della Mobile, quella cocaina sarebbe andata dispersa nelle fogne. Un tentativo che non ha sortito gli effetti sperati perchè quella sostanza stupefacente è costata l'arresto ad Antonio Volpicelli, 54 anni, di Benevento, ritenuto responsabile della presunta cessione della 'roba'. L'intervento degli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo è scattato in un circolo ricreativo finito nel mirino dei controlli dopo alcune segnalazioni.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver notato il passaggio di mano di una pallina di cocaina, hanno bloccato il 54enne. Resosi conto della presenza della Polizia, l'acquirente è entrato nella toilette e, con l'intenzione di farla sparire, ha buttato la droga nella tazza, dalla quale l'ha immediatamente recuperata, infilandoci le mani, un agente.

Oltre ad un grammo di cocaina, sequestrata anche la somma di 580 euro in contanti. Dichiarato in arresto, Volpicelli è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa. E' difeso dall'avvocato Fabio Russo.