Assalto fallito a villetta, fuggono inseguiti da vittima. Ci riprovano, beccati Montesarchio. Due diciottenni arrestati dai carabinieri

Hanno fallito l'assalto a quell'abitazione, ma non hanno desistito. Sono infatti tornati nuovamente alla carica, e stavolta sono stati beccati. Nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio sono finiti due diciottenni tunisini residenti nella cittadina caudina.

Secondo una prima ricostruzione, i due stranieri avrebbero cercato di introdursi in una villetta forzando una finestra. Un'azione che ha determinato l'entrata in funzione del sistema di allarme; a quel punto, se la sono squagliata, inseguiti dal proprietario, riuscendo a far perdere le loro tracce.

A distanza di qualche ora, trascorsa osservando i movimenti del malcapitato, hanno provato il 'bis', quando lo hanno visto uscire, sperando che desse i frutti sperati. Non è andata così perchè i carabinieri li hanno bloccati ed arrestati per tentato furto aggravato. Domani il giudizizo per direttissima, nel quale saranno difesi dall'avvocato Fabio Ficedolo.