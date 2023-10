Era con un pregiudicato, misura violata: prosciolto un 48enne Benevento. La decisione del Gup per Cosimo Nizza

Era accusato di violazione della misura di prevenzione, e per questo ne era stato chiesto il rinvio a giudizio. Di diverso avviso il gup Maria Di Carlo, che ha dichairato il non doversi procedere, perchè il fatto non sussiste, nei confronti di Cosimo Nizza, 48 anni, di Benevento, che, secondo gli inquirenti, si era accompagnato a un pregiudicato. E' stato difeso dagli avvocati Antonio Leone e Fabio Russo.