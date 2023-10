Chiedono soldi a un professionista, lui chiama i carabinieri e li fa arrestare Ai domiciliari due uomini di Vitulano per tentata estorsione

Li hanno arrestati per tentata estorsione in concorso. E' l'ipotesi di reato contestata a Silvestro F., 54 anni, e Giuseppe T., 53 anni, di Vitulano, fermati dai carabinieri. E' l'epilogo di un episodio accaduto in un bar pizzeria: secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre era nel locale, un professionista sarebbe stato il destinatario di una richiesta di denaro sotto la minaccia di una pistola che poi risulterà a salve.

Di fronte al suo rifiuto, i due – uno di loro avrebbe sostenuto di vantare un credito per una pratica che avrebbe seguito - si sarebbero allontanati. Allertati dalla parte offesa, i militari sono intervenuti ed hanno bloccato i due uomini, rinvenendo sul cruscotto della macchina nella quale viaggiavano la pistola usata.

Dichiarati in arresto, i due indagati, difesi dall'avvocato Raffale Scarinzi, sono stati sottoposti ai domiciliari.