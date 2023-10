Carabinieri, nuovi vertici dell'Ufficio comando e della Compagnia di Benevento Si tratta del tenente colonnello Michele Ruggieri e del capitano Emanuele Grio

Due nuovi ufficiali al Comando provinciale dei carabinieri: il tenente colonnello Michele Ruggieri è il capo Ufficio comando del Provinciale, mentre il capitano Emanuele Grio (nella foto in alto) ha assunto l’incarico di comandante della Compagnia di Benevento.

Ruggieri, 57enne, originario del Salento, laureato in Giurisprudenza, arriva da Roma dove ha retto l’Ufficio Operazioni della Divisione Unità Specializzate. E' campano di adozione, avendo prestato servizio per diversi anni prima in provincia di Caserta e poi a Napoli. Dopo il comando del Nucleo operativo della Compagnia di Maddaloni e della Compagnia di intervento operativo di Napoli, incarichi di Stato maggiore presso la Legione carabinieri Campania e la Divisione unità specializzate.

Grio è originario di Reggio Calabria, ha 42 anni e arriva dalla Sicilia, dove ha retto per quattro anni il comando della Compagnia di Piazza Armerina. Laureato in Giurisprudenza e con un master in Criminologia e Psicologia Giuridica, ha ricoperto diversi incarichi: comandante del Nucleo antifrodi di Roma, ufficiale istruttore alla Scuola allievi di Reggio Calabria, comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Cassino e comandante della Compagnia Comando e Servizi del 14° Battaglione “Calabria”. Da ultimo, ha retto il comando della Compagnia di Piazza Armerina, dove ha partecipato ad importanti operazioni di polizia giudiziaria per il contrasto alla criminalità organizzata mafiosa, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta.