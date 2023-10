Brutale aggressione in un locale: licenza sospesa per 15 giorni Il provvedimento del questore di Benevento che lancia un appello a giovani e titolari di attività

Sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni per il titolare di un'attività commerciale. Provvedimento firmato dal Questore Edgardo Giobbi e notificato dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura sannita.

Sanzione scattata dopo un episodio, nel corso del quale un giovane avventore era stato colpito da pugni sferrati da diverse persone. Soccorso dai sanitari del locale nosocomio aveva riportato ferite lacero contuse al volto giudicate guaribili in giorni 15. Dalla questura di Benevento spiegano inoltre che “con l’approssimarsi degli eventi organizzati da diversi locali pubblici in occasione della festività di halloween, il Questore ha disposto un’intensificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché una capillare attività di controllo da parte dei poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa finalizzata a contrastare tutte quelle condotte, in primis la vendita di alcolici e super alcolici a minori e a soggetti già in evidente stato di ubriachezza, potenzialmente atte a turbare l’ordine e la sicurezza dei cittadini”.

Poi un appello: “all’intera cittadinanza, ai giovani e ai titolari dei locali pubblici affinchè collaborino attivamente con le forze dell’ordine impegnate a garantire il sereno e ordinato svolgimento delle attività sociali”.