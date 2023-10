Il dramma: si sente male nella notte e muore. La salma al San Pio E' accaduto a Ceppaloni

Le prime voci, inevitabilmente frammentarie, raccontano di un malore che lo avrebbe colpito nel cuore della notte e gli non avrebbe dato scampo. Il dramma si è consumato a Ceppaloni, dove ha perso la vita un uomo che- secondo una prima ricostruzione – era venuto a far visita ai suoi familiari.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che non ha però potuto far nulla per il malcapitato. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari, la salma è stata trasportata presso l'obitorio del San Pio, dove il medico legale Umberto De Gennaro procederà alla visita esterna su incarico del pm Maria Colucci.

IN AGGIORNAMENTO