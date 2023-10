Droga nascosta anche tra i capelli, assolti un 23enne ed una 28enne di Benevento La sentenza: il fatto non costituisce reato 2) Non si fermano all'alt: una condanna e un'assoluzione

Erano accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, ma sono stati assolti perchè il fatto nopn costituisce reato. E' la sentenza del giudice Simonetta Rotili al termine del processo a carico di Simone Silvino, 23 anni, e Ilaria Ricciardi, 28 anni, di Benevento – sono stati difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione -, che la Volante aveva denunciato nel settembre del 2019 dopo averli fermati a Capodimonte.

Erano seduti su una panchina accanto ad un'auto: secondo la ricostruzione degli inquirenti, alla vista degli agenti avrebbero cercato di disfarsi di un involucro subito recuperato. La perquisizione aveva consentito di sequestrare r 17,20 grammi di hashish iall'allora 19enne e 37,80 grammi alla donna., in parte nascosti tra i capelli raccolti.

NON SI FERMANO ALL'ALT DEI VIGILI URBANI: UNA CONDANNA ED UN'ASSOLUZIONE

Uno è stato assolto, l'altro condannato. E' la sentenza pronunciata, rispettivamente, per Matteo Lamparelli, 25 anni, e Giuseppe Marotti, 33 anni, accusati di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Le imputazioni erano relative ad un episodio accaduto nell'agosto del 2020, quando, in sella ad un motociclo, non si erano fermati all'alt della polizia municipale, danneggiandone l'auto di servizio.

In particolare, Lamparelli (avvocato Gerardo Giorgione) è stato assolto, mentre per Marotti (avvocati Giorgione e Daniele Cella) è stata stabilita la pena di 4 mesi per resistenza e violenza (assolto dal danneggiamento).