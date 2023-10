Auto e borsello rubati, ordine di carcerazione e arnesi per lo scasso: arrestato Gli agenti della Volante hanno fermato un 60enne napoletano: refurtiva recuperata e restituita

Lo hanno arrestato perchè a suo carico c'era un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Salerno e lo hanno denunciato per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. Si tratta di un 60enne napoletano fermato questa mattina dagli agenti della Volante della Questura sannita.

I fatti. In mattinata, presso la sala operativa della Questura era scattato l'allarme per la presenza di una Renault, risultata rubata a Napoli, in città. Dopo poco, gli agenti della Volante, che si trovavano nella zona di Pezzapiana per una serie di servizi di controllo predisposti dal questore Edgardo Giobbi, hanno individuato il veicolo nel parcheggio di un'attività commerciale.

All'interno del veicolo, il 60enne, già noto alle forze dell'ordine per una serie di reati. Durante il controllo, nell'abitacolo, gli agenti coordinati dal commissario capo Antonio Dello Monaco, hanno ritrovato un borsello rubato poco prima poco lontano dalla zona industriale di Pezzapiana all'ingresso di Benevento. Ed ancora, sequestrati un coltello ed alcuni arnesi utili per lo scasso.

Successivamente, durante l'identificazione è anche emerso che a carico dell'uomo c'era l'ordine di carcerazione. Per questo motivo, il 60enne è stato dichiarato in arresto e trasferito nel carcere di Benevento. Denunciato per ricettazione dell'auto e del borsello, quest'ultimo riconsegnato al proprietario che aveva denunciato il furto in Questura.