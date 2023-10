Rimozione autoarticolato incidentato, traffico in tilt sul Raccordo a Benevento Necessario l'intervento di due autogru per la rimozione del mezzo pesante

Traffico in tilt lungo il Raccordo A09 Benevento Ovest Benevento Centro nel pomeriggio di oggi per la rimozione di un camion che qualche ora prima era finito contro il guard rail. Un incidente che per fortuna non ha fatto registrare feriti ma che ha creato disagi per gli automobilisti incolonnati per lungo tempo in direzione della diramazione per Caianello e Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver perso il controllo del mezzo, l'autoarticolato si è 'infilato' nei piantoni della barriere all'altezza dello svincolo per Benevento Ovest. Per la rimozione del mezzo pesante, necessario l'intervento di due gru di una ditta specializzata e numerose squadre dell'Anas che hanno chiuso il raccordo per circa un'ora.

Auto incolonnate per circa tre chilometri a causa dell'intenso traffico e costrette ad uscire a Benevento Ovest.