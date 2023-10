Operato all'ospedale Fatebenefratelli, muore un 41enne: aperta un'inchiesta Benevento. Era stato sottoposto ad un intervento di riduzione gastrica

Era ricoverato da qualche giorno, oggi è morto. Il dramma si è consumato al Fatebenefratelli, dove ha perso la vita un 41enne della provincia di Caserta.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe entrato in ospedale a metà della scorsa settimana per sottoporsi ad in intervento di riduzione gastrica. L'operazione sarebbe stata eseguita venerdì, poi il paziente avrebbe cominciato a star male. Le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso, che ha sconvolto i suoi familiari.

Una tragedia sulla quale sta ora indagando, dopo una denuncia, la Squadra mobile: la salma è stata sequestrata su ordine del pm Marilia Capitanio, in attesa dell'autopsia, che sarà curata nei prossimi giorni dal medico legale Emilio D'Oro.