Vigili del Fuoco, in pensione il caporeparto Cosimo De Cicco L'omaggio dei colleghi dopo decenni di onorato servizio con eccelse doti professionali e umane

Dopo decenni al servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il caporeparto Cosimo De Cicco, vicecapo del turno del turno 'C' del comando provinciale di Benevento è arrivata la meritata pensione. Una passione più che un lavoro per il caporeparto De Cicco, apprezzato per le sue doti professionali ma ancora di più per quelle personali. Sempre disponibili per tutti e per tutto. 32 anni di onorato servizio scanditi da tanti momenti anche difficili per via dei tanti scenari sui quali si è trovato ad operare, specialmente in seguito a drammatiche calamità naturali. Questa mattina, al termine del turno di notte, ha timbrato per l'ultima volta il cartellino. Lo ha fatto dopo che i colleghi del turno C lo hanno omaggiato con un caloroso applauso e i mezzi di soccorso schierati nel cortile della caserma del quartiere capodimonte. Entrato nel corpo dopo aver superato il concorso, De Cicco ha frequentato la scuola centrale antincendio e subito dopo desitnato al comando provinciale di Novara. Dopo aver prestato servizio ad Avellino ha fatto poi rientro nel Sannio. Nel 2005 il corso e la promozione a caposquadra e l'assegnazione nuovamente a Novara, poi a Caserta ed Avellino prima di rientrare a Benevento dove è stato promosso caporeparto ed ha ricoperto l'incarico di vicecapo turno C fino a questa mattina.

Una persona speciale, un vigili del fuoco che ha donato tutta la sua professionalità ed umanità sia ai colleghi che alle popolazioni che si è trovato a soccorrere negli anni in scenari difficili, specialmente dopo le tante calamità naturali. Al caporeparto De Cicco gli auguri per una vita sempre ricca di emozioni e traguardi dai colleghi e dall'interno comando provinciale dei vigili del fuoco.