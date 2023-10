Prodotti non conformi al codice del consumo: Finanza sequestra 200mila articoli Operazione delle fiamme gialle a Montesarchio

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha sequestrato circa 200mila articoli privi delle necessarie informazioni previste dal Codice del Consumo.

In azione i militari della Tenenza di Montesarchio che hanno effettuato una serie di ispezioni in materia di sicurezza prodotti in un negozio nella cittadina caudina dove hanno trovato in vendita decine di migliaia di articoli, tra cui giocattoli, maschere, cosmetici e gadget da utilizzare per la festa di Halloween, accessori per ufficio e decorazioni natalizie le cui confezioni erano prive delle istruzioni, informazioni e avvertenze in lingua italiana, previste dalla normativa in materia di Codice del Consumo.

Il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni riscontrate ed ora rischia una multa di 25.823 euro.

“Il contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza – spiegano dal comando provinciale delle fiamme gialle - consente di colpire uno dei fenomeni che costituiscono ostacolo alla crescita ed alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale e garantisce una protezione efficace dei consumatori”.