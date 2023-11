Controlli, multe e denunce dei carabinieri a Benevento e San Giorgio del Sannio Effettuati 1250 controlli identificando 1409 persone e 893 veicoli

Nel corso della settimana, i militari della Compagnia Carabinieri di Benevento, su disposizione del Comando Provinciale, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed alla sicurezza della circolazione stradale urbana ed extra urbana.

Numerose le pattuglie impiegate anche per eseguite perquisizioni personali e domiciliari, posti di controllo e di blocco con una massiccia presenza sulle strade, in particolare in orario serale e notturno. L’attenzione è stata rivolta anche ai luoghi dove si riuniscono i giovani, in occasione della notte di Halloween al fine di garantire una maggiore sicurezza. L’operato dei militari ha portato alla denuncia di sei persone, al ritiro di tre patenti di guida, al sequestro di due veicoli ed al fermo amministrativo di due ciclomotori per guida senza casco.

Nello specifico, è stato denunciato un 51enne del beneventano, per danneggiamento di un’autovettura avvenuto a seguito di una discussione per un parcheggio che ostruiva la regolare circolazione stradale.

Denuncia anche per un 44enne ucraino, già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso nel centro cittadino di Benevento con tre coltelli della lunghezza di circa 19 centimetri.

Un 43enne di Benevento è stato fermato mentre con un autocarro trasportava 4 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla demolizione edile per i quali non era in possesso di alcuna documentazione, nè tantomeno forniva elementi circa la provenienza e la destinazione degli stessi. Inoltre all’interno del veicolo sottoposto a sequestro è stato rinvenuto un coltello della lunghezza di 21 centimetri.

Ed ancora: due ragazze della provincia sono state fermate all’interno di un centro commerciale del capoluogo, dove avevano tentato di sottrarre due capi d’abbigliamento, immediata la denuncia anche alla Procura dei minori per una delle due che ancora non aveva compiuto i 18 anni.

Sempre a Benevento, un 23enne della provincia è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza; il giovane, a seguito di controllo con etilometro, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,28 g/l, per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Negli ultimi giorni sono stati effettuati 1250 controlli identificando 1409 persone e 893 veicoli. Sono state elevate 27 contravvenzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, per velocità non commisurata, per uso del telefonino durante la marcia, per mancanza della prescritta copertura assicurativa con conseguente sequestro amministrativo del veicolo e per guida di ciclomotore senza casco con conseguente fermo amministrativo degli stessi.

“L’aumento delle pattuglie dell’Arma presenti sul territorio – spiegano dal Comando provinciale dell'arma -, oltre che finalizzato alla prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati, ha avuto l’intento di aumentare il senso di sicurezza percepito su tutto il territorio, in particolare nelle zone periferiche e rurali delle città colpite dai furti in abitazione nell’ultimo periodo. Si raccomanda ai cittadini di segnalare immediatamente persone e mezzi sospetti al Numero Unico di Emergenza 112. Carabinieri – Possiamo Aiutarvi”.