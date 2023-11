Gerardina morta, tre indagati. Sequestrati olio piccante, pomodori e funghi Benevento. Il dramma di Ariano Irpino, il Pm di Benevento convalida il sequestro. Sabato l'autopsia

Sono tre le persone indagate per la morte di Gerardina, 46 anni, di Ariano Irpino, avvenuta martedì. Si tratta dei titolari della pizzeria nella quale lei ed il marito Angelo, 52 anni, ricoverato al Cotugno di Napoli, avevano mangiato una pizza sabato sera, e di un medico dell'ospedale arianese.

I loro nomi compaiono nell'atto, notificato ai difensori – gli avvocati Guerino Gazzella, Claudio Fusco e Roberto Pulcino -, con il quale il pm Marilia Capitanio ha convalidato il sequestro, oltre che del locale, di alcuni prodotti: olio al peperoncino piccante, pomodori pelati, olio Evo e funghi Champignon a fette.

L'ipotesi più accreditata è che la donna sia rimasta vittima di una intossicazione alimentare (da botulino?) che non le ha dato scampo, causando gravi problemi al coniuge. Elementi che saranno certificati dagli accertamenti e dall'autopsia che il medico legale Carmen Sementa dovrebbe eseguire nel fine settimana; in particolare (aggiornamento), sabato, dopo aver ricevuto l'incarico dal Pm nel corso di un'udienza per la quale sono stati 'avvisati, per consentire loro la nomina di un consulente, oltre che gli indagati, anche le parti offese.

Come ricostruito ieri da Ottopagine, attraverso le parole della nipote della malcapitata, la coppia, convolata a nozze due anni fa, aveva ordinato due pizze. Angelo l'aveva condita con dell'olio al peperoncino piccante, ma dopo il primo morso aveva sentito uno strano odore ed aveva chiesto alla moglie di assaggiarne un pezzo.

Domenica entrambi avevano partecipato ad un battesimo nel quale Gerardina era la madrina, poi erano andati in un locale. Lui aveva cominciato a star male, l'avevano portato in ospedale. Era stato dimesso, al pari di Gerardina, che lunedì si era rivolta al pronto soccorso. Martedì mattina la 46enne era stata ricoverata perchè stava malissimo, la situazione era precipitata, fino al decesso. I suoi familiari sono assistiti dall'avvocato Gerardo Gorgione.