"Fatture false per 7 milioni", atti a S. Maria Capua Vetere per 60enne Ceppaloni Sì del Gup di Napoli all'incompetenza territoriale eccepita dalla difesa

E' rimasto invischiato in una indagine della Procura di Napoli che ha prospettato le accuse di associazione per delinquere, riciclaggio e fatture false per operazioni inesistenti. Ventinove (più sette società) le persone di cui era stato chiesto il rinvio a giudizio, ma il Gup ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, eccepita dalla difesa, ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Tra i destinatari della decisione c'è un 60enne di Ceppaloni, chiamato in causa come rappresentante legale di una società. Difeso dall'avvocato Ugo Di Somma, l'uomo è ritenuto una presunta 'testa di legno' che avrebbe svolto il suo ruolo tra il 2016 ed il 2017: un lasso di tempo nel corso della quale la società avrebbe emesso fatture per oltre 7 milioni di euro a favore di un'altra impresa, consentendo a terzi, secondo gli inquirenti, l’evasione delle imposte sui redditi e dell' Iva.