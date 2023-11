Furto di attrezzature da vari cantieri, misura cautelare per due napoletani Obbligo di dimora per un 48enne e di una 27enne già fermati a maggio scorso dai carabinieri

sono accusati di essere gli autori di alcuni furti all'interno di cantieri in valle caudina. Si tratta di un 48enne e di una 27enne, entrambi napoletani, finiti al centro di un'ordinanza di custodia cautelare all'obbligo di dimora firmata dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini dei carabinieri su una serie di colpi. Indagini avviati a maggio scorso quando nell'auto utilizzata dai due indagati i militari avevano rinvenuto numerose attrezzature da lavoro, risultate poi rubate nella stessa mattinata su automezzi in sosta in diversi cantieri della Valle Caudina.

La successiva attività di indagine, consistita nell’acquisizione e nella visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nonché da individuazioni della refurtiva da parte delle parti offese,? ha consentito di raccogliere ulteriori gravi indizi di reato a carico dell'uomo e della donna.