Forti raffiche di vento nel Sannio: alberi caduti e black out Numerosi gli interventi per i vigili del fuoco e scuole, parchi e cimiteri chiusi in numerosi centri

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco dalla scorsa notte a causa del maltempo che sta interessando anche il Sannio. A creare i problemi maggiori sono stati gli alberi caduti sulle strade e che in alcuni casi hanno travolto e abbattuto anche fili elettrici e creato di conseguenza black out. Pompieri in azione in numerosi centri della provincia e anche a Benevento. Alberi caduti in via Pacevecchia e via Monte delle Guardie. In questo caso un grosso pino ha ostruito totalmente la carreggiata attualmente chiusa e provocando un'interruzione elettrica in tutta la zona.

prblemi anche per cartelloni divelti e tegole volate via a causa delle fortissime raffiche di vento intervallate da forti temporali. Scuole chiuse a Benevento e in numerosi centri della provincia dopo che, nel pomeriggio di ieri, la protezione civile aveva diramato il bollettino di allerta. Off limits anche parchi e cimiteri sempre a causa del forte vento che potrebbe sradicare o spezzare tronchi degli alberi presenti.

IN AGGIORNAMENTO