Blitz antidroga in trasferta della Squadra mobile: due arresti Mirabella Eclano. Ai domiciliari un 54enne ed un 70enne, sequestrati 40 grammi di cocaina

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è lipotesi di reato contestata in concorso a Bruno P., 54 anni, e Enrico M., 70 anni, di Mirabella Eclano, arrestati dalla Squadra mobile. Il blitz degli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo è scattato in trasferta, nel centro irpino, dove è stato bloccato, evidentemente sulla scorta di elementi già acquisiti, un Fiorino a bordo del quale viagiavano i due uomini.

La perquisizione ha consentito di rinvenire 40 grammi di cocaina custoditi in un involucro di cellophane trovato in possesso del 54enne, dichiarato in arresto al pari del 70enne. Difesi, rispettivamente, dagli avvocati Benedetta Mason e Vincenzo Fiume, entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari.