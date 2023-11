Ucraina ed Israele attaccati, "ciò non abilita ad ammazzare migliaia di bambini" Benevento. Festa del 4 novembre, gli interventi di Mastella e Lombardi

“Siamo in un momento particolare nel quale i legami e la solidarietà si indeboliscono. Attorno a noi ci sono gravi motivi di preoccupazione, cresce la violenza nel mondo ed i conflitti fanno paura”. Ha esordito così, nel suo intervento alla Festa delle Forze armate e dell'Unità nazionale riscaldata in piazza Castello da un sole che ha fatto dimenticare l'abbondantissima pioggia caduta, il sindaco Clemente Mastella.

Il primo cittadino ha evocato “la sindrome del 1914 che attenta alla libertà globale”, sottolineando che “senza diplomazie le guerre durerebbero in eterno”, e che per quanto l'Ucraina ed Israele siano state attaccate dalla Russia e da Hamas, ”ciò non abilita ad ammazzare migliaia di bambini”.

Dopo aver passato in rassegna lo schieramento, ed aver deposto una corona davanti al monumento ai caduti, il prefetto Carlo Torlontano ed il comandante provinciale dei carabinieri Enrico Calandro hanno letto, rispettivamente, i messaggi del presidente dela Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Difesa, Guodo Crosetto. Attenzione puntata sul ruolo delle forze armate che “garantiscono con il loro lavoro la nostra libertà”. Perchè “il binomo- forze armate- sicurezza è inscindibile”.

Il presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha insistito sul valore della pace, “un bene enorme che pensavamo scontato, che deve essere conquistato ogni giorno”. In piazza le associazioni combattentistiche e di volontariato, i gonfaloni dei Comuni ed il Conservatorio che ha musicalmente accompagnato lo svolgimento della cerimonia.

A seguire, consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica

Italiana. Quella di commendatore a Fiorentino BONIELLO, Funzionario Prefettura di

Benevento, di cavaliere a Costantino CATURANO, Presidente dell’Ente Parco Regionale del Taburno -

Camposauro; Giovanna CIAMBRIELLO, Funzionario, in quiescenza, Prefettura di Benevento;

maggiore Carlo IANNUZZO, Comandante del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria della Guardia di Finanza di AOSTA, già in servizio presso il Comando Provinciale di Benevento quale comandante di gruppo; Loredana Maria LEMBO, Dirigente Medico Pneumologo dell’ASL di Benevento.