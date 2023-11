Lorenzo e Francesco ed il loro sogno di perdere per sempre quei chili di troppo Benevento. Le storie del 41enne e del 36enne morti al Fatebenefratelli dopo un bypass gastrico

Perdere peso era il loro obiettivo. E non solo per motivi estetici, ma anche e soprattutto per i problemi che accompagnano una massa ponderale eccessiva. Lorenzo e Francesco lo coltivavano, quel sogno, con la speranza di riacquistare una condizione di salute migliore, mettendosi alle spalle quei chili di troppo diventati troppo ingombranti. Lorenzo, 41 anni, di Recale, ha lasciato la moglie e quattro figli, Francesco, 36 anni, di Avella, non era sposato: il primo lavorava come giostraio, l'altro, dopo un passato da barista che ne aveva fatto una persona conosciutissima nella zona, era un dipendente dell'Air.

Entrambi amati dalle comunità di cui facevano parte, sono morti tra martedì e venerdì scorso all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento dopo un un intervento di bypass gastrico. Operazioni rischiose, chi vi si è sottoposto conosce bene la paura per le possibili complicanze, sempre in agguato. I loro corpi sono all'obitorio del San Pio, in attesa delle autopsie che, come anticipato da Ottopagine, saranno eseguite, rispettivamente, dai medici legali Emilio D'Oro e Umberto De Gennaro su incarico dei sostituti procuratori Marilia Capitanio e Maria Gabriella Di Lauro, che dirigono le indagini della Squadra mobile.

Due drammi che nel giro di pochi giorni hanno sconvolto l'opinione pubblica, strappando all'affetto dei loro cari due giovani uomini. Il dolore è comprensibilmente enorme, come il desiderio di capire fino in fondo cosa sia successo. L'attesa è per le risposte che arriveranno dagli esami che saranno praticati con l'obiettivo di definire i termini completi delle due tragedie. Lorenzo aveva 41 anni, Francesco 36.