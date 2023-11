Incendio nella notte in una casa, paura per una famiglia a Foglianise Operazioni di soccorso difficili a causa della stretta strada di accesso: crolla un solaio

Momenti di paura e concitazione la scorsa nel centro storico di Foglianise per un incendio che ha distrutto un'abitazione. L'allarme è scattato dopo della mezzanotte e per fortuna i componenti della famiglia sono riusciti a mettersi in salvo sembra scappando da una finestra.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine.

Non semplici le operazioni di spegnimento a causa dell'unica via di accesso stretta. I vigili del fuoco hanno quindi costruito una condotta con le manichette per arrivare fino all'abitazione avvolta dalle fiamme. A causa del fuoco e dell'alta temperatura raggiunta la casa ha subito danni ingenti e il parziale crollo di un solaio.

Duro lavoro per i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e in queste ore stanno mettendo in sicurezza l'edificio danneggiato. Resta ora da capire cosa abbia scatenato l'incendio.