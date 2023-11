La minaccia con coltello: "I soldi o ti ammazzo". Lei: "Ti ho riconosciuto" Benevento. Tentata rapina, a giudizio un 30enne di Montesarchio

Rinviato a giudizio, come chiesto dalla Procura, F.L. (avvocato Vittorio Fucci), 30 anni, di Montesarchio, accusato di tentata rapina ai danni di una coppia, parte civile con gli avvocati Angelo De Nicolais e Ugo Di Somma . L'episodio, al centro delle indagini dei carabinieri, risale al 4 febbraio del 2020.

Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, l'imputato, armato e col volto coperto da un passamontagna, avrebbe approfittato del rientro a casa di un ultrasessantacinquenne per aggredirlo, spingendolo da dietro e facendolo cadere a terra. Era da poco passata la mezzanotte: una volta in casa, l'allora 27enne avrebbe afferrato la moglie per un polso e, come detto, l'avrebbe minacciata per farsi consegnare il denaro.

“Se non mi dai i soldi ti ammazzo”, avrebbe detto, minacciandola con un coltello. “Ti ho riconosciuto”, avrebbe replicato la poverina, e a quel punto lui, dopo averla colpita con alcuni calci, sarebbe scappato via. Il processo partirà il 4 giugno del prossimo anno.