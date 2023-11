In auto con taniche di gasolio, denunciato per ricettazione I carabinieri di Amorosi hanno fermato un giovane casertano

Ricettazione di alcune taniche di gasolio è l'accusa per un giovane della provincia di Caserta fermato dai carabinieri della Stazione di Amorosi e trovato in possesso del carburante. L'indagato è stato fermato mentre era alla guida di un'auto nella quale sono stati trovati circa 70 litri di gasolio, due tubi di gomma, due coltelli da cucina ed una bottiglia in plastica usata come imbuto, di cui non sapeva fornire la provenienza. Per il giovane è scattata la denuncia, mentre il gasolio è stato sequestrato in attesa che si capisca la provenienza.