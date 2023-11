Il pm Palumbo lascia il Sannio: è un magistrato della Corte dei Conti di Bari Benevento. Il nuovo incarico dopo il superamento del concorso

Era tornata alla Procura di Benevento tre anni fa, adesso l'ha nuovamente lasciata, e non per un altro ufficio inquirente. Perchè l'ormai ex sostituto procuratore Donatella Palumbo, dopo aver superato il relativo concorso, è un magistrato della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Bari.

Un deciso cambio di rotta per la dottoressa Palumbo, 39 anni, originaria di San Bartolomeo in Galdo, chiamata alla verifica della contabilità e dei bilanci dell'amministrazione pubblica, degli enti locali e non solo. Coniugata con un magistrato del Consiglio di Stato, era arrivata nel Sannio nel 2015, ma dopo l'estate del 2018 era stata trasferita, come Pm, a Lecce.

A distanza di due anni, nel giugno del 2020, il rientro nel capoluogo sannita, dove si è occupata di criminalità economica. Questa mattina il saluto ai colleghi di Procura e Tribunale, attesa da una nuova importante tappa della carriera. Comprensibile la soddisfazione, seconda soltanto alla gioia per la nascita del primogenito.