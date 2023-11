Affitta appartamento a prostitute: denunciato per favoreggiamento L'uomo ha anche omesso di comunicare le generalità delle 'ospiti'. Indagini dei carabinieri

Favoreggiamento della prostituzione e dell’omessa comunicazione all’autorità di alloggio di persone in affitto breve sono le accuse costate la denuncia al proprietario di un appartamento a Telese Terme. I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita congiuntamente a quelli della Stazione di Telese Terme hanno avviato accertamenti in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti del condominio che avevano notato l’andirivieni di uomini e la presenza di più ragazze in un appartamento. L’attività d’indagine ha permesso di far luce sull’attività che si svolgeva all’interno e identificare alcune ragazze, tutte di nazionalità sudamericana, che pubblicizzavano l’attività tramite annunci su appositi siti internet.