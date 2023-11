Scontro tra due auto alle porte di Benevento, una si ribaltata: la ricostruzione La Polizia Municipale ha ritirato entrambi le patenti ed effettuato i rilievi

Non gravi per fortuna le condizioni dei due conducenti delle auto che si sono scontrate nella serata di ieri alle porte di Benevento, nel tratto che dalla Rotonda dei Pentri conduce sulla Statale 212. Per entrambi prognosi di otto e cinque giorni e per questo gli agenti della polizia municipale di Benevento hanno ritirato ad entrambi la patente in attesa della decisione della Prefettura circa la sospensione. Ennesimo incidente lungo quel tratto di strada all’altezza dello svincolo per Pietrelcina dove si sono scontrate una Bmw e una Volkswagen.