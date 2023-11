Arrestato ad ottobre, aveva rubato anche un'altra auto a febbraio: denunciato Le indagini dei carabinieri di Benevento sui furti di veicoli in città

Ad ottobre scorso l'arresto di tre persone per aver tentato il furto di di una Fiat 500 a Benevento. I tre, tutti napoletani, erano stati fermati dai carabinieri nei pressi del cimitero al termine di un breve inseguimento a bordo di un suv. Nelle ultime ore, uno di loro è stato identificato e denunciato per il furto di un altro veicolo avvenuto sempre a Benevento a febbraio scorso. In quell’occasione il giovane, giunto in città a bordo di un’autovettura con targa straniera, venne ripreso da una telecamera di sorveglianza di un esercizio commerciale mentre rubava l’autovettura. Incrociando le immagini acquisite sul luogo del furto e nelle immediate vicinanze, i militari della Sezione Operativa hanno ricostruito l'accaduto ed identificato uno dei tre uomini già arrestato ad ottobre. “L’aumento del numero delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri – spiegano dal comando provinciale -, impegnate nel servizio di controllo del territorio, è finalizzato soprattutto alla prevenzione dei reati in genere e alla repressione dei vari fenomeni delinquenziali e degli episodi di microcriminalità, aumentando di conseguenza il senso di sicurezza percepito nel Capoluogo e Comuni limitrofi. Si raccomanda ai cittadini di segnalare immediatamente persone e mezzi sospetti al Numero Unico di Emergenza 112. Carabinieri – Possiamo Aiutarvi".