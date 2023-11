Si spaccia per dipendente poste e truffa un giovane: denunciato L'indagato ha sottratto oltre 1.800 euro al malcapitato che si era poi rivolto ai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Cusano Mutri, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia presentata da un giovane del luogo vittima di una truffa hanno denunciato un 22enne della provincia di Caserta, già noto alle Forze dell’ordine.

Secondo l'accusa, il malfattore spacciandosi per un operatore di poste italiane, aveva contattato la vittima e con una serie di raggiri, prima fingendo un falso blocco della carta postepay evolution, poi acquisendo anche il codice fiscale e gli estremi della carta, compreso il codice cvv, era riuscito a farsi accreditare per le operazioni di sblocco la somma di 900 euro su una carta prepagata a lui intestata. Ed ancora, l'indagato era riuscito anche a fare un pagamento per suo conto di 973 euro addebitandolo alla vittima.

Solo successivamente il denunciante accortosi dell’ammanco sulla sua carta si è reso conto di esser stato truffato e ha presentato denuncia.

L’invito dei Carabinieri è quello “di non rilevare mai, specie telefonicamente, a sconosciuti, gli estremi delle carte prepagate, i codici, le password e il pin dei conti correnti”.