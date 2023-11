Ladri scatenati: rubati surgelati, soldi, furgone e ricambi. E' allarme Raid dei malviventi in tre aziende della zona industriale Pezzapiana di Benevento

Hanno agito indisturbati dalle 22 circa di ieri sera fino a notte inoltrata i ladri che hanno messo a segno un raid all'interno di tre aziende della zona industriale Pezzapiana alle porte di Benevento. Si tratta dell'area commerciale alla quale si accede dalla rotonda dei Pentri.

Nel mirino sono finite tre aziende specializzata nelle vendita di prodotti ittici surgelati, ricambi e auto e di bibite. Ingenti i danni.

Il raid dei malviventi, come detto, intorno alle 22 quando, dopo aver rotto un vetro di un lucernario di un capannone industriale sono entrati all'interno di un'attività specializzata nella vendita professionale di prodotti ittici congelati. I malviventi, almeno quattro persone, incappucciate, hanno rivolto le loro attenzioni alle celle frigorifere dalle quali hanno portato via bancali di pesce, frutti di mare e crostacei di pregio. Successivamente hanno messo tutto a soqquadro svuotando cassetti. I prodotti rubati sono stati caricati su di un furgone rubato da un'adiacente concessionaria dalla quale hanno anche portato via attrezzature professionali elettroniche e meccaniche per officine ed altri ricambi. Non contenti del bottino fino a quel momento racimolato, la banda di ladri si è poi spostato in un'azienda specializzata nella vendita di bibite dalla quale sono stati portati via soldi e merce.

Amaro risveglio per i titolari che all'alba, alla riapertura, hanno notato i chiari segni lasciati dal malviventi e gli ammanchi di merce e prodotti. Danni anche alle strutture. Dalla rivendita di prodotti ittici, infatti, i malviventi hanno creato un foro nella parete e sono entrati nei locali dell'officina e concessionaria.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti e della Polizia Scientifica della Questura sannita che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.

Attenzione rivolta, come sempre in questi casi, anche ad eventuali immagini della videosorveglianza presente nella zona.

“Chiediamo una maggiore attenzione per questa zona industriale” l'appello di Carmine Capasso, imprenditore della “Sannio Ittico” che ha poi aggiunto: “I ladri hanno agito indisturbati per ore. In quest'area purtroppo ci sono poche luci e al calare della sera diventa desertica e fa anche un po' paura restare qui”.

In mattinata il furgone utilizzato per portare via la refurtiva e rubato dalla concessionaria è stato ritrovato bruciato nel napoletano.