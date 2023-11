Lorenzo, 41 anni, Francesco 36: dalle loro autopsie le cause della morte Benevento. Oggi esami necroscopici sui due uomini deceduti dopo bypass gastrico al Fatebenefratelli

Due diversi Pm, due diversi medici legali, che saranno però supportati, in entrambi i casi, da altri due specialisti. Sono i consulenti ai quali è stato affidato l'incarico delle autopsie – si svolgeranno in sequenza oggi pomeriggio- dei due uomini morti al Fatebenefratelli dopo un bypass gastrico.

Il primo è Lorenzo Riccio, 41 anni, il giostraio di Recale il cui cuore si era fermato per sempre il 31 ottobre dopo aver subito due interventi. Al medico legale Emilio D'Oro, al professore Vincenzo Neri ed all'anatomopatologo Noè di Stefano, indicati dal pm Maria Dolores De Gaudio, il compito di procedere all'esame necroscopico ed agli accertamenti, per i quali i due chirurgi indagati, difesi dagli avvocati Adele Granata e Danilo Parente, hanno nominato il dottore Vincenzo Migliorelli.

La scelta dei familiari di Lorenzo, assistiti dall'avvocato Ida Lanzone, è invece caduta sul chirurgo Maurizio Grillo, che opera al Cardarelli, e sul medico legale Alfonso Maiellaro.

L'autopsia di Francesco Estatico, 36 anni, di Avella, dipendente dell'Air, deceduto il 3 novembre dopo tre operazioni, sarà invece curata dal medico legale Umberto De Gennaro – con lui il professore Neri e il dottore De Stefano-, che ha ricevuto l'incarico dal pm Maria Gabriella Di Lauro nel corso di un appuntamento per il quale sono stati 'avvisati' i tre chirurghi sotto inchiesta, uno dei quali compare anche nel primo dramma. Rappresentato dall'avvocato Granata, ha indicato come proprio consulente il dottore Migliorelli, mentre gli altri due colleghi, difesi dagli avvocati Vincenzo Regardi ed Angela De Nisco, non ne hanno nominato alcuno. Per le parti offese, assistite dall'avvocato Giuseppe Liccardo, il dottore Antonio Cavezza.

Sessanta i giorni a disposizione dei consulenti della Procura per depositare le loro conclusioni sulla causa della morte di Lorenzo e Francesco e sull'esistenza di presunte responsabilità dei medici chiamati in causa.