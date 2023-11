Cento grammi di cocaina in un borsello nel mobile della cucina: arrestato Benevento. In carcere è finito un 32enne fermato dalla guardia di finanza

Tutto in un borsello con i colori e il nome della squadra del cuore, la Juventus: all'interno, 100 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

Li hanno scovati i finanzieri del comando provinciale, che per questo hanno arrestato Roberto Fallarino, 32 anni, di Benevento, già sottoposto all'obbligo di firma per altre vicende. L'intervento delle fiamme gialle è scattato nella tarda serata di ieri, quando hanno perquisito l'abitazione del giovane. Un'attività che ha consentito di rinvenire in un mobile della cucina un borsello con la droga.

Dichiarato in arresto per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, il 32enne è stato condotto in carcere, a disposizione del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.