Volto coperto da un casco, la fuga in motorino: ecco chi ha sparato alla 32enne Benevento. In ospedale, Annarita Taddeo ha chiesto di parlare con il suo difensore

il volto coperto da un casco, poi la fuga in sella ad un motorino. Sarebbe questa la descrizione di colui che questa mattina, come anticipato da Ottopagine, ha ferito alla fronte con un colpo di pistola Annarita Taddeo, 32 anni, di Benevento. La donna, ricoverata al San Pio, dove è in attesa di essere operata, non sarebbe in pericolo di vita.

Ha chiesto di parlare con il suo difensore, l'avvocato Vincenzo Sguera, è cosciente. Anche la Squadra mobile del vicequestore Flavio Tranquillo l'ha ascoltata parzialmente, alla luce delle sue condizioni.

Continuano, intanto, le indagini per salire all'autore del gesto: numerose le testimonianze raccolte dagli agenti, che hanno poi 'preso a verbale' , in particolare, una persona di cui stanno vagliando la posizione.