Ferimento 32enne. Coordinamento Libera: "Un episodio grave e preoccupante" Il sindaco di Benevento: "Spero che si faccia subito chiarezza sull'accaduto"

Sul ferimento della 32enne al Rione Liberà interviene il Coordinamento Provinciale di Libera che bolla senza indugio l'accaduto come “Un episodio grave e preoccupante. Guai a cadere nella trappola culturale che eventuali regolamenti di conti riguardano 'solo loro'. La violenza va sempre condannata e denunciata” il monito di Martino che ricorda: “La storia ci insegna che anche quando si è trattato di 'cose loro' sono tante le vittime innocenti ammazzate 'per errore' o 'per caso' solo perché in quel momento si sono trovate casualmente tra faide o attentanti... e non perché si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Chi si trova sempre al posto sbagliato sono i killer, i camorristi, gli assassini”.

Sul grave episodio è intervenuto anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella a margine dell'inaugurazione delle postazioni salvavita (defibrillatore) proprio al Rione Libertà: “Spero che la persona ferita possa riprendersi al più presto e spero che le forze dell'ordine facciano subito chiarezza sull'accaduto. Un fatto grave. Occorre vivere con serenità e che queste cose non accadano”.