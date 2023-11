L'ha attesa sul pianerottolo di casa, lei è uscita e le ha sparato per ucciderla Benevento. Le indagini sul ferimento della 32enne al rione Libertà

Come abbia fatto a scampare ad una tragica fine, resta un mistero al quale solo il caso può offrire una spiegazione. Perchè, chi ha fatto fuoco contro Annarita Taddeo, 32 anni, di Benevento, ferita alla fronte da un colpo di pistola di piccolo calibro, aveva intenzione di ucciderla. A spingere in questa direzione è la dinamica dell'accaduto, che rimanderebbe, in base ad una prima ricostruzione, anche ad un gesto premeditato.

Volto coperto da un casco, il killer avrebbe atteso la malcapitata sul pianerottolo dell'abitazione. Mancava non tanto alle 7 quando lei, compagna di Nicola Fallarino, detenuto in Sicilia, è uscita di casa per andare al lavoro. Se l'è trovato di fronte all'improvviso, lui le ha sparato, poi l'avrebbe spinta all'interno dell'appartamento e le avrebbe portato via i telefonini, per impedirle di chiedere aiuto o nella speranza di far sparire eventuali contatti. Infine, si è dato alla fuga in sella ad un motorino.

Le urla della 32enne hanno richiamato l'attenzione dei vicini, che hanno dato l'allarme e le hanno prestato le prime cure. Annarita perdeva sangue ma era cosciente, ha trovato la forza di scendere le scale, lungo le quali si è poi seduta, fino all'androne del palazzo. E' lì che l'hanno trovata i soccorritori che l'hanno trasportata al San Pio.

Un episodio grave ed inquietante, al quale stanno lavorando gli investigatori della Squadra mobile. Per molte ore hanno raccolto le dichiarazioni di un 28enne sul quale sembravano essersi addensati i sospetti, poi lo hanno rilasciato nel tardo pomeriggio. La vittima è stata ascoltata in ospedale, lo sarà nuovamente appena le sue condizioni saranno migliorate. L'obiettivo è ovviamente risalire all'autore del ferimento, individuando il movente, cercando di capire se si sia mosso autonomamente o su commissione.

Come sempre in questi casi, nessuna pista può essere scartata se non dopo i necessari approfondimenti su una pagina buia della nostra città di cui vanno definiti i contorni. Cosa sottende una storia che ha comprensibilmente preoccupato l'opinione pubblica ed ha determinato alcune reazioni: affonda le sue radici in questioni personali o di altro genere?