Valle Telesina, controlli, multe e denunce dei carabinieri Controllati 10 esercizi pubblici, 160 persone, tra cui 8 pregiudicati e 105 autoveicoli

I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato una serie di controlli che ha visto impegnate 25 pattuglie, dislocate nei ventuno Comuni del territorio di competenza, per prevenire furti in abitazione, negli esercizi commerciali, ai cantieri in corso per la realizzazione della T.A.C., al contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti ed al controllo della circolazione al fine di prevenire gli incidenti.

Nei Comuni di Pontelandolfo e Solopaca due uomini sono stati trovati alla guida senza aver mai conseguito la patente, con il conseguente sequestro della rispettive autovettura ed una sanzione pecuniaria complessiva di 10.200 euro.

Il dispositivo messo in atto nei rimanenti Comuni della Valle Telesina e Tammaro ha consentito di controllare 10 esercizi pubblici, 160 persone, tra cui 8 pregiudicati e 105 autoveicoli. Tra gli automobilisti, sono stati segnalati alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 2 soggetti poiché assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale, con la conseguente sospensione della patente di guida ed il sequestro di complessivi grammi: 3,6 di hashish e 0,4 di crack.

Le Pattuglie impiegate hanno operato anche un puntuale controllo della circolazione sulle principali arterie di comunicazione tra le province di Benevento, Campobasso e Caserta, al fine di prevenire i sinistri stradali, elevando numerose sanzioni al Codice della Strada tra le quali per guida di veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria, mancata revisione periodica, mancato possesso dei documenti di circolazione, omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del telefono cellulare durante la guida, che rappresenta la causa principale degli incidenti stradali, per un importo complessivo di circa 14 mila euro.