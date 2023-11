Quella cocaina nel borsello l'ho comprata a Napoli, era per uso personale Benevento. Così il 32enne, arrestato da finanza, al Gip. Ha lasciato carcere, è a obbligo di dimora

Quei circa 100 grammi di cocaina erano per uso personale. Li ho acquistati a Napoli, ha sostenutoRoberto Fallarino, 32 anni, di Benevento, già sottoposto all'obbligo di firma per altre vicende, arrestato dalla guardia di finanza per .una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, il giovane è comparso questa mattina dinanzi al gip Loredana Camerlengo, al quale ha offerto la sua versione. Come si ricorderà, la droga ed un bilancino erano stati rinvenuti in un borsello custodito in un mobile della cucina. Su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa, il 32enne era finito in carcere, dove il Pm aveva chiesto che restasse.

Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha però disposto per lui l'obbligo di dimora.