Addio all'avvocato Carmine Suter, che non aveva ancora compiuto 62 anni Benevento. Domani pomeriggio i funerali del professionista

Tra due settimane avrebbe compiuto 62 anni. Un traguardo che non ha purtroppo potuto tagliare perchè se ne è andato per sempre dopo aver combattuto strenuamente. Ed ora è solo dolore per quanti volevano bene all'avvocato Carmine Suter, di Benevento.

Iscritto all'Ordine dal 1995, Suter era un apprezzato civilista. Un professionista corretto, una persona buona e simpatica, sottolinea chi lo conosceva. In un manifesto l'Ordine forense ne ricorda le doti umani e professionali e si unisce al dolore dei familiari.

Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di San Gennaro.