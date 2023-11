Ferita alla testa, viva per miracolo: indagato un 28enne, abiti sequestrati Benevento. L'inchiesta sul tentato omicidio di Annarita Taddeo, 32 anni

Gli hanno notificato la convalida del sequestro di alcuni capi di abbigliamento che la Squadra mobile aveva portato via al termine di una perquisizione. Lui è M .V., 28 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, indagato per il tentato omicidio di Annarita Taddeo, 32 anni, viva per miracolo dopo essere stata ferita alla regione frontale della testa da un colpo di pistola.

Difeso dall'avvocato Marianna Febbraio, il giovane, evidentemente sulla scorta di alcune informazioni raccolte nell'immediatezza, era stato fermato e condotto in Questura, dove era rimasto molte ore. Gli era stato praticato lo stube - è l'esame che permette di rilevare tracce di polvere da sparo sulle mani e non solo-, risultato negativo, poi, nel tardo pomeriggio di sabato era stato rilasciato. Intanto, diretta dal pm Stefania Bianco, continua senza sosta l'inchiesta sul grave episodio registrato poco prima delle 7 del'11 ottobre al rione Libertà. Un atto che, come anticipato da Ottopagine, sembra affondare le sue radici in questioni personali, che sarebbe stato preceduto da altre circostanze inquietanti, al centro degli approfondimenti investigativi.

Secondo una prima ricostruzione, uscita di casa con il cane per andare al lavoro nel bar che gestisce, la donna si era trovata di fronte, sul pianerottolo, un uomo che, volto coperto da un casco, aveva fatto fuoco ed aveva spinto la malcapitata all'interno dell'appartamento, sottraendole due telefonini. Poi era fuggito in sella ad un motorino, facendo perdere le sue tracce. Soccorsa, la 32enne era stata trasportata al San Pio ed operata. Aveva chiesto di parlare con il suo legale, l'avvocato Vincenzo Sguera, era stata ascoltata dalla Mobile.