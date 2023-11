Attrazione fatale? Tormenta l'ex amante che l'ha lasciata e finisce nei guai Benevento. Divieto di dimora e di avvicinamento all'uomo per una 42enne

Attrazione fatale, il film con Michael Douglas e Glenn Close, resta un must a dispetto degli anni trascorsi. E' una pellicola che affiora inevitabilmente dai ricordi, anche se con differenze evidenti, nelle storie che raccontano tradimenti amorosi che si ritorcono contro gli autori.

L'ultima in ordine di tempo è finita al centro di una inchiesta della sezione di pg della polizia presso la Procura che è sfociata nel divieto di dimora in un centro del Medio Calore e nel divieto di avvicinamento alla parte offesa applicati ad una 42enne, indagata per stalking ai danni di un uomo, sposato, con il quale aveva avuto una relazione.

Lui l'aveva poi interrotta per la gelosia della donna e per il controllo stringente al quale l'avrebbe sottoposto. Una decisione che lei non avrebbe preso bene, al punto da 'assediarlo' con chiamate a qualsiasi ora, con appostamenti, inseguimenti, aggressioni fisiche e minacce di far del male ai suoi affetti più cari.

Ecco perchè il malcapitato, assistito dall'avvocato Andrea Ricciardi, aveva deciso di presentare una querela, dando il là ad un'attività investigativa che, attraverso alcune testimonianze e l'analisi dei dati del traffico telefonico, avrebbe consentito di acquisire più indizi a carico della 42enne.