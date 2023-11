"Ha dichiarato un reddito inferiore per avere il gratuito patrocinio": assolto Benevento. La sentenza per un 68enne di Foglianise 2) Furto ed evasione, scarcerato un 41enne

Era accusato di aver attestato il falso per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza per un 68enne di Foglianise, difeso dall'avvocato Fabio Russo, che, secondo la Procura,aveva dichiarato un reddito inferiore a quello massimo per acquisire in un procedimento civile il patrocinio a spese dello Stato.

In carcere per furto ed evasione, torna in libertà

Scarcerato dal giudice Telaro, dinanzi al quale è a processo, con l'obbligo di firma, Angelo Liberti (avvocato Fabio Russo), 41 anni, di Benevento, arrestato per il furto d'auto e, poi, per evasione dai domiciliari.