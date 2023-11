Carcere Benevento: scoperti droga e cellulari per detenuti arrivati con un drone L'operazione della Polizia Penitenziaria che ha intercettato il carico

Il Reparto di Polizia penitenziaria della casa circondariale di Benevento, questa mattina, ha intercettato un carico di stupefacenti e di telefoni cellulari destinato ai detenuti.

E' quanto comunica la direzione della struttura detentiva di Capodimonte.

“L’operazione si è svolta con successo grazie all’acume e allo spirito di osservazione del personale che nelle ore notturne ha notato l’arrivo di un drone.

E’ stata immediatamente organizzata una perquisizione mirata che ha consentito il rinvenimento di quanto introdotto illegalmente. Ancora una volta il Reparto di Polizia Penitenziaria beneventano ha dimostrato professionalità e senso del dovere non comuni, per di più, posti in essere in una costante situazione di impoverimento di risorse dovute ai numerosi pensionamenti. A tutti quanti hanno operato – conclude il direttore Gianfranco Marcello - va il mio plauso per sostenere il faticoso impegno al servizio dei cittadini onesti”.